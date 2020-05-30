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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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Aslanlar parlıyor

Aslanlar parlıyor

'da oyuncuların durumu teknik heyeti oldukça memnun etti. Koronavirüs sürecinde kondisyon ve sağlık ekibinin hazırladığı bireysel antrenman programı dahilinde çalışmalar yapan futbolcuların fizik ve kondisyon durumunun beklenilenden çok daha iyi olduğu gözlendi.

'da oyuncuların durumu teknik heyeti oldukça memnun etti. Koronavirüs sürecinde kondisyon ve sağlık ekibinin hazırladığı bireysel antrenman programı dahilinde çalışmalar yapan futbolcuların fizik ve kondisyon durumunun beklenilenden çok daha iyi olduğu gözlendi.
  1. 30.5.2020
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