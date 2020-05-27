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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bir iddia da Cezayir'den

Bir iddia da Cezayir'den

Onyekuru'nun ayrılma ihtimalinin arttığı ortamda bir iddia da Cezayir'den geldi. , 'ın Roma, Bordeaux ve Monaco ile için kapıştığını iddia etti.

Onyekuru'nun ayrılma ihtimalinin arttığı ortamda bir iddia da Cezayir'den geldi. , 'ın Roma, Bordeaux ve Monaco ile için kapıştığını iddia etti. Sezon başında Tunus'un Esperance takımından 'ın Al Ahli takımına transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun performansıyla Avrupa takımlarını dikkatini çektiği vurgulandı.
  1. 27.5.2020
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