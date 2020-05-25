Emrah Başsan'dan flaş Galatasaray itirafı! "O iki isim hakkımı yedi" - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mayıs 2020, Pazartesi
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'dan flaş itirafı! "O iki isim hakkımı yedi"

Emrah Başsan'dan flaş Galatasaray itirafı! "O iki isim hakkımı yedi"

Büyükşehir 'un yıldız futbolcusu , 'da forma giydiği dönem ile ilgili itiraflarda bulunurken, iki ismin hakkını yediğini iddia etti.

1. Lig ekiplerinden Büyükşehir 'da forma giyen , Spor Arena Instagram yayınında konuştu.

Corona virüsü gündemini değerlendiren Başsan, "Futbolcuların corona virüsünü çok ciddi yaşadığını düşünmüyorum. 3-5 futbolcu virüse yakalandı bizde de ama sağlıkları yerinde. Nedved diyor ya gemileri en son kaptanlar terk eder diye. Ben de o hesap. -20'lerde taraftar geliyor bizim maçlara. Onların hakkını vermemiz gerekiyor. Onlar bizden sadece 3 puan istiyor. O zaman 3 puanı alacağız işte" dedi.

"TUDOR VE RIEKERINK HAKKIMI YEDİ"

'da forma giydiği dönemle ilgili ise tecrübeli oyuncu, "Galatasaray kariyerim çok kısa sürdü. 5 maça çıktım, ardından gönderildim. Ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım diye düşündüm. Ama Galatasaray'da iki teknik direktör bana hiç şans vermedi. Riekerink ve hakkımı yedi. Galatasaray'da paramı bırakıp ayrıldım. Kulübü niye mahkemeye vereyim ki? Daha gencim, önüm açık. Tabii para önemli ama para için oynamıyorum futbolu. oynayabilmek için oynuyorum" ifadelerini kullandı.

"RIERA BELALIM OLMUŞTU"

Kendisini en çok zorlayan rakip oyuncunun ise olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "En çok zorlandığım oyuncu Riera oldu. Ne zaman geçsem tekme atıyor, yanıma gelip tükürüyor falan. Galatasaray ile oynamayalım dedirtti. Belalım oldu adam resmen." diye konuştu.

  1. 26.05.2020
  2. Güncelleme: 26.05.2020 00:56
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