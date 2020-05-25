Emrah Başsan'dan flaş Galatasaray itirafı! "O iki isim hakkımı yedi"
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un yıldız futbolcusu Emrah Başsan, Galatasaray'da forma giydiği dönem ile ilgili itiraflarda bulunurken, iki ismin hakkını yediğini iddia etti.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giyen Emrah Başsan, Spor Arena Instagram yayınında konuştu.
Corona virüsü gündemini değerlendiren Başsan, "Futbolcuların corona virüsünü çok ciddi yaşadığını düşünmüyorum. 3-5 futbolcu virüse yakalandı bizde de ama sağlıkları yerinde. Nedved diyor ya gemileri en son kaptanlar terk eder diye. Ben de o hesap. -20'lerde taraftar geliyor bizim maçlara. Onların hakkını vermemiz gerekiyor. Onlar bizden sadece 3 puan istiyor. O zaman 3 puanı alacağız işte" dedi.
"TUDOR VE RIEKERINK HAKKIMI YEDİ"
Galatasaray'da forma giydiği dönemle ilgili ise tecrübeli oyuncu, "Galatasaray kariyerim çok kısa sürdü. 5 maça çıktım, ardından gönderildim. Ayrılmam gerekiyorsa ayrılırım diye düşündüm. Ama Galatasaray'da iki teknik direktör bana hiç şans vermedi. Riekerink ve Tudor hakkımı yedi. Galatasaray'da paramı bırakıp ayrıldım. Kulübü niye mahkemeye vereyim ki? Daha gencim, önüm açık. Tabii para önemli ama para için oynamıyorum futbolu. Futbol oynayabilmek için oynuyorum" ifadelerini kullandı.
"RIERA BELALIM OLMUŞTU"
Kendisini en çok zorlayan rakip oyuncunun ise Albert Riera olduğunu dile getiren 28 yaşındaki futbolcu, "En çok zorlandığım oyuncu Riera oldu. Ne zaman geçsem tekme atıyor, yanıma gelip tükürüyor falan. Galatasaray ile oynamayalım dedirtti. Belalım oldu adam resmen." diye konuştu.
- 26.05.2020
- Güncelleme: 26.05.2020 00:56
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Emrah Başsan'dan flaş Galatasaray itirafı! "O iki isim hakkımı yedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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