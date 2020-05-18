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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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İkisinin de yeri belli

İkisinin de yeri belli

, 'dan ve ile anlaşmıştı.

, 'dan ve ile anlaşmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Emre Kılınç'ın menajeri William D'avila, oyuncusuna birçok kulübün talip olduğunu açıklamıştı. Bu demeç taraftarlar arasında kafaları karıştırsa da yönetim kanadı çok rahat... İdarecilerin, iki isimle sözlü onay dışında yazılı olarak da açık tarihli anlaşma yaptığı öğrenildi. Yöneticilerin çevresine, "İkisi de gelecek sezon bizimle olacak" dediği bildirildi.
  1. 18.5.2020
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