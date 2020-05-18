Tarih bir kere yazıldı

Galatasaray, 17 Mayıs 2000 tarihinde kazanılan UEFA Kupası'nın 20. yıldönümünü kutladı. Danimarka'nın Kopenhag şehrinde İngiltere'nin Arsenal takımını penaltılarla 4-1 mağlup ederek müzesine götüren sarı-kırmızılılar, bu yıl koronavirüs nedeniyle organizasyon düzenlemedi. Yapılan ilk paylaşımda UEFA Kupası'nın üzerine Türk bayrağı ve Galatasaray'ın adının yazılma anına yer verildi.

HİÇBİRİ OLAMADI

Klipte, "17 Mayıs 2000 tarihinde bir Türk takımı, milyonların hayallerini gerçeğe dönüştürmek için sahaya çıktı. Avrupa'da hiç kimse kupanın Türkiye'ye gelebileceğine inanmıyordu. Ancak Türkiye'de kimileri için tek ihtimal vardı. Kupanın üzerine adını yazdıran takım Galatasaray" ifadeleri kullanıldı. Video, "Alman, İtalyan, İspanyol, İngiliz hiç fark etmedi; tek ihtimali olanlar hepsini dize getirip 17 Mayıs'ta kupayı Türkiye'ye armağan etti. #TarihBirKereYazıldı ve Türkiye'de hiçbir takım Galatasaray olamadı!" ifadeleriyle paylaşıldı.

KULAKTA ÇINLAYAN HATIRA

Cimbom, Twitter'da "Günaydın" mesajında ise UEFA Kupası zaferinin fotoğraflara yer verdi. Başka bir video ise "Kalbi sarı-kırmızı ile atanların kulaklarında çınlayan bir hatıra! Beethoven'ın şaheseri hiç bu kadar güzel duyulmamıştı" notuyla takipçilerine iletildi. Videoda ise kupanın geldiği anlarda TRT spikeri Levent Özçelik ile maçı yorumlayan Ömer Üründül'ün sevinç nidaları ve o sırada ekranlara yansıyan Beethoven'ın "Für Elise" bestesinin melodisi çalındı. UEFA da resmi sosyal medya hesaplarından Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamayı unutmadı ve "Taffarel, Hagi, Popescu" yazdı.