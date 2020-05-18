Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

Son dakika Galatasaray haberi... Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, sağ bek mevkisine takviye yapabilmek için yoğun çaba harca harcıyor. Mevcut 3 futbolcudan yalnızca 1 tanesini kadroda tutması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Yunan sağ bek için nabız yokluyor.

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:23
Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

Corona virüsü salgını sürecinde sıkıntılı günler atlatan Galatasaray bir yandan 12 Haziran'da başlayacak lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

Hasan Şaş'ın istifası sonrası ve Ümit Davala'yla da ayrılığa hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, teknik ekip ve kadroda büyük değişikliğe gidiyor.

Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

Öncelikle Fatih Terim'in yardımcılığına Riera ve Elmander gibi futbolculuk kariyeri başarılı isimleri getirmeyi düşünen Cimbom, transferde de farklı bir politika izleyecek.

Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

Salgın sonrası maddi problemler yaşanan Süper Lig devinde öncelikle yüksek maaşlı oyuncular indirime gidecek, ardından transferde genç isimlere yönelinecek.

Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

SAĞ BEK TRANSFERİ YAPILACAK!

Gelecek sezon için oluşturulan transfer planlamalarda Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi de sağ bek bölgesine takviye.

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