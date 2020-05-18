Gözler Komşu'da! Galatasaray'a Yunan sağ bek

Son dakika Galatasaray haberi... Önümüzdeki sezon için planlamalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, sağ bek mevkisine takviye yapabilmek için yoğun çaba harca harcıyor. Mevcut 3 futbolcudan yalnızca 1 tanesini kadroda tutması beklenen sarı-kırmızılı ekip, Yunan sağ bek için nabız yokluyor.
18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:23
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Corona virüsü salgını sürecinde sıkıntılı günler atlatan Galatasaray bir yandan 12 Haziran'da başlayacak lige odaklanırken, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.
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Hasan Şaş'ın istifası sonrası ve Ümit Davala'yla da ayrılığa hazırlanan sarı-kırmızılı ekip, teknik ekip ve kadroda büyük değişikliğe gidiyor.
Öncelikle Fatih Terim'in yardımcılığına Riera ve Elmander gibi futbolculuk kariyeri başarılı isimleri getirmeyi düşünen Cimbom, transferde de farklı bir politika izleyecek.
Salgın sonrası maddi problemler yaşanan Süper Lig devinde öncelikle yüksek maaşlı oyuncular indirime gidecek, ardından transferde genç isimlere yönelinecek.
SAĞ BEK TRANSFERİ YAPILACAK!
Gelecek sezon için oluşturulan transfer planlamalarda Galatasaray'ın önceliklerinden bir tanesi de sağ bek bölgesine takviye.