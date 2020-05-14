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14 Mayıs 2020, Perşembe
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kimi seçecek?

Emre Kılınç kimi seçecek?

Başarılı futbolcunun menajeri William D’avila, ’un iki kulübüyle görüştüklerini söyledi. Kısa bir süre içinde karar vereceklerini ifade etti.

Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesinin sonuna gelen 'ın ile prensipte anlaştığı ifade edilse de menajerinden farklı açıklamalar geldi. Genç futbolcunun temsilcisi William D'avila, yurt içi ve dışından önemli teklifler geldiğini ve kısa bir süre içinde karar vereceklerini kaydetti.

Ajansspor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan D'avila, "Avrupa'da iki önemli kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi Bundesliga takımı… 'un iki büyük kulübüyle de müzakerelerimiz devam ediyor. Bu iki kulüpten bir tanesi Şampiyonlar Ligi'nde diğeri Avrupa Ligi'nde oynayabilir. Bizim için belirleyici bir kriter" dedi.

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Menajer William D'avila, "Galatasaray elbette ki çok önemli ve büyük bir kulüp. Emre ile birlikte teklifi değerlendiriyoruz; ancak İstanbul'un diğer büyük kulübü de önemli bir seçenek olabilir. Ayrıca Bundesliga kulübü bize resmi teklifini sundu ve onlar Emre'nin transferinde gerçekten çok istekliler" şeklinde konuştu. Menajer, Getafe'den de teklif aldıklarını ama şu an seçenekler arasında olmadığını söyledi.

  1. 14.5.2020
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