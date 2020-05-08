Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, teknik heyet ve takıma yapılan corona virüsü testlerinin sonucunu açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA:
Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.
- 08.05.2020
- Güncelleme: 08.05.2020 19:14
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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