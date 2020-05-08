Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

İŞTE O AÇIKLAMA:

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.