Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray G.Saray'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

'dan açıklaması! Test sonuçları...

Galatasaray'dan corona virüsü açıklaması! Test sonuçları...

ekiplerinden , teknik heyet ve takıma yapılan testlerinin sonucunu açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Futbol Takımı tüm oyuncuları, ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır.

  1. 08.05.2020
  2. Güncelleme: 08.05.2020 19:14
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