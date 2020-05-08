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08 Mayıs 2020, Cuma
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'a de müjdesi!

Galatasaray'a Josef de Souza müjdesi!

Al-Ahli forması giyen de kulübünden ayrılma eşiğine geldi. Yaz döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan sarı-kırmızılılarda Brezilyalı futbolcunun ismi gündeme gelmişti. Kulübündeki alacaklarını alamayan Josef'in sözleşmesini tek taraflı feshedebileceği kaydedildi.

ekiplerinden 'a de müjdesi geldi. Sarı-kırmızılılar Lemina ve Seri'nin kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı orta saha mevkisinde arayışlara başlamıştı. 'dan Mert Hakan Yandaş'la ön protokol imzalayan Galatasaray yönetiminin Arabistan Ligi'nde forma giyen Josef de Souza'nın takımdan ayrılma eşiğine gelmesinden sonra harekete geçeceği öne sürüldü.

ALACAKLARINI İSTEDİ
basınında yer alan ve Ajansspor'un derlediği haberlere göre; Brezilyalı oyuncu kulüpten 1 milyon 300 bin Euro kadar alacakları olduğu ve bu parayı henüz alamadığı belirtildi.

Haberde, Brezilyalı oyuncunun alacakları nedeniyle kulübü ayrılmakla tehdit ettiği öğrenildi.

AVUKAT ÖDEMELERİ İSTEDİ
Oyuncunun avukatı da kulüple görüşerek toplam 2 milyon Euro ve 300 bin Euro ödemesi gerektiğini, bu ödemelerin yapılmadığı takdirde ise oyuncunun sözleşmesini tek taraflı feshedeceği kaydedildi.

Josef De Souza'nın Al-Ahli ile olan sözleşmesi 2021 yılına kadar devam ediyor. 31 yaşındaki oyuncu bu sezon forma giydiği 21 maçta 3 gol kaydetti.

Öte yandan Josef de Souza, Giuliano'dan sonra Suudi Arabistan'da en çok kazanan yabncı oyuncu durumunda.

  1. 08.05.2020
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