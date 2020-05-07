Aslan sahada

Corona virüsü nedeniyle uzun süredir çalışmalarını evde sürdüren Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek antrenmanlara başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden futbolculardan tesislere yakın oturanların 15 Nisan'dan bu yana bireysel çalıştığı belirtildi. Sarıkırmızılıların 28-29-30 Nisan ile 4-5-6 Mayıs'ta üç ayrı seans halinde idmanlar yaptığı kaydedildi. Grupların saat 11.00'de, 17.00'de, 18.30'da kurallara uyarak çalışmaya başladığı kaydedildi.

DAYANIKLILIK VE KUVVET

Futbolcuların performans antrenörünü eşliğinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda core hareketleri, mobilite çalışmaları, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi. Dün Marcao, Saracchi ve Andone sahada yer alırken, Mariano ise salonda idman yaptı. Kaleciler Muslera ile Okan Kocuk'un ise geçtiğimiz hafta başından itibaren haftanın üç günü kaleci antrenörü ile saha antrenmanlarına başladığı ve dikkatle süreceği ifade edildi.

HOCALAR MASKE TAKTI

Cimbom'da futbolcuları çalıştıran kondisyoner Yasin Küçük'ün idman sırasında maske takması dikkat çekti. Tesislerin temizlendiği ve görevli sayısının minimuma indirildiği öğrenildi.