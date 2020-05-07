Aslan sahada
Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyan yıldızlar dörderli şekilde çalıştı. Muslera, Okan, Marcao, Saracchi ve Andone sahada topla antrenman yaptı.
Corona virüsü nedeniyle uzun süredir çalışmalarını evde sürdüren Galatasaraylı futbolcular, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek antrenmanlara başladı. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat eden futbolculardan tesislere yakın oturanların 15 Nisan'dan bu yana bireysel çalıştığı belirtildi. Sarıkırmızılıların 28-29-30 Nisan ile 4-5-6 Mayıs'ta üç ayrı seans halinde idmanlar yaptığı kaydedildi. Grupların saat 11.00'de, 17.00'de, 18.30'da kurallara uyarak çalışmaya başladığı kaydedildi.
DAYANIKLILIK VE KUVVET
Futbolcuların performans antrenörünü eşliğinde gerçekleştirdiği antrenmanlarda core hareketleri, mobilite çalışmaları, dayanıklılık ve kuvvet çalışmaları üzerinde durulduğu belirtildi. Dün Marcao, Saracchi ve Andone sahada yer alırken, Mariano ise salonda idman yaptı. Kaleciler Muslera ile Okan Kocuk'un ise geçtiğimiz hafta başından itibaren haftanın üç günü kaleci antrenörü ile saha antrenmanlarına başladığı ve dikkatle süreceği ifade edildi.
HOCALAR MASKE TAKTI
Cimbom'da futbolcuları çalıştıran kondisyoner Yasin Küçük'ün idman sırasında maske takması dikkat çekti. Tesislerin temizlendiği ve görevli sayısının minimuma indirildiği öğrenildi.
- 7.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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