Aston Villa çok istiyor
Aslan'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya Premier Lig ekibi Aston Villa'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.
Aslan'ın Kongolu stoperi Christian Luyindama'ya Premier Lig ekibi Aston Villa'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcinin 26 yaşındaki yıldız için 12.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Aslan'a 8 milyon euro'ya gelmişti.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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