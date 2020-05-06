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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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çok istiyor

Aston Villa çok istiyor

'ın Kongolu stoperi 'ya ekibi 'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

'ın Kongolu stoperi 'ya ekibi 'nın talip olduğu ve bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcinin 26 yaşındaki yıldız için 12.5 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedildi. Aslan'a 8 milyon euro'ya gelmişti.

  1. 6.5.2020
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