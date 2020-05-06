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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Selçuk’un gözü Terim’de

Selçuk’un gözü Terim’de

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan için son kararı verecek.

Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan için son kararı verecek. Sarı-kırmızılı yönetime ilk "Fedaya hazırım" çağrısını yapan oyuncu olan 35 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu. Taraftarın artık bırakmasını istediği Selçuk, 1 yıl daha oynamayı hedeflediğini belirtmişti.

  1. 6.5.2020
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