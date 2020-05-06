Selçuk’un gözü Terim’de
Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.
Sezon sonunda futbolu bırakmak istemediğini açıklayan Selçuk İnan için son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek. Sarı-kırmızılı yönetime ilk "Fedaya hazırım" çağrısını yapan oyuncu olan 35 yaşındaki futbolcunun geleceği merak konusu. Taraftarın artık bırakmasını istediği Selçuk, 1 yıl daha oynamayı hedeflediğini belirtmişti.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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