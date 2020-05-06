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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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’ın kaderi G.Saray’ın elinde

İttihad’ın kaderi G.Saray’ın elinde

Ocak 2019'da 'i 10 milyon 250 bin dolara S. Arabistan'ın Al takımına satan , 3 milyon doları tahsil edememişti.

Ocak 2019'da 'i 10 milyon 250 bin dolara S. Arabistan'ın Al takımına satan , 3 milyon doları tahsil edememişti. Arap ekibinin 50 milyon euro'luk borcu olduğu ve ödemelerde güçlük çektiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların 'ya başvurması durumunda İttihad'ın ciddi bir cezayla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.

  1. 6.5.2020
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