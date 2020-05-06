İttihad’ın kaderi G.Saray’ın elinde

Ocak 2019'da Garry Rodrigues'i 10 milyon 250 bin dolara S. Arabistan'ın Al İttihad takımına satan Galatasaray, 3 milyon doları tahsil edememişti. Arap ekibinin 50 milyon euro'luk borcu olduğu ve ödemelerde güçlük çektiği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların FIFA'ya başvurması durumunda İttihad'ın ciddi bir cezayla karşı karşıya kalabileceği öğrenildi.