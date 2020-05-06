Ali Sami Yen Bernabeu’dan daha korkunç

Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Carlos Kameni, İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu. 36 yaşındaki file bekçisi Türk Telekom Stadyumu'nda maç oynamanın zorluğuna dikkat çekti. Galatasaray taraftarlarını öven Kamerunlu, "Galatasaray'ın stadı, Bernabeu'dan daha korkunç. Neredeyse her taraftar tezahürat yapıyor. Rakibi kolayca baskı altına alabiliyorlar. Bu da ister istemez psikolojik baskı yaratıyor" yorumunu yaptı.