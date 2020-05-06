Ali Sami Yen Bernabeu’dan daha korkunç
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Carlos Kameni, İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılan Carlos Kameni, İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu. 36 yaşındaki file bekçisi Türk Telekom Stadyumu'nda maç oynamanın zorluğuna dikkat çekti. Galatasaray taraftarlarını öven Kamerunlu, "Galatasaray'ın stadı, Bernabeu'dan daha korkunç. Neredeyse her taraftar tezahürat yapıyor. Rakibi kolayca baskı altına alabiliyorlar. Bu da ister istemez psikolojik baskı yaratıyor" yorumunu yaptı.
- 6.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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