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06 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bernabeu’dan daha korkunç

Ali Sami Yen Bernabeu’dan daha korkunç

Sezon başında 'den ayrılan , İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu.

Sezon başında 'den ayrılan , İspanyol gazetesi Marca'ya konuştu. 36 yaşındaki file bekçisi Stadyumu'nda maç oynamanın zorluğuna dikkat çekti. taraftarlarını öven Kamerunlu, "Galatasaray'ın stadı, Bernabeu'dan daha korkunç. Neredeyse her taraftar tezahürat yapıyor. Rakibi kolayca baskı altına alabiliyorlar. Bu da ister istemez psikolojik baskı yaratıyor" yorumunu yaptı.

  1. 6.5.2020
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