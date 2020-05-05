Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hangi futbolcular ile yolların ayrılacağı da merak konusu olmuştu. Uzun süredir bu konu üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim de gelecek sezon kadroda düşünmediği isimleri yönetime iletti. İşte Cimbom'da yaşanan son gelişmeler...
5 Mayıs 2020 Salı 21:21
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra binlerce insanın ölümüne neden olan corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmişti. Verilen arada gelecek sezon hazırlıklarına hız veren Galatasaray'da atılacak adımlar belli olmaya başladı.
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Tecrübeli çalıştırıcı Fatih Terim'in de virüsü yenip taburcu olmasının ardından vitesi yükselten sarı-kırmızılıar, önümüzdeki sezon için de planlarını şimdiden hazırladı.
Transfer için birçok isim gündeme gelirken diğer yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde duruluyor.
Fatih Terim de gelecek sezonda kadroda düşünmediği isimleri yönetime iletti. İşte detaylar...
BABEL'İN MAAŞI SORUN OLDU
Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği ancak beklentileri karşılayamaması nedeniyle ocak ayında Ajax'a kiralık olarak gönderilen Babel ile yolların ayrılması hedefleniyor.