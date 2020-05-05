Haberler Galeri Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık

Fatih Terim neşteri vurdu! Tam 9 ayrılık

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hangi futbolcular ile yolların ayrılacağı da merak konusu olmuştu. Uzun süredir bu konu üzerinde çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılıların tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim de gelecek sezon kadroda düşünmediği isimleri yönetime iletti. İşte Cimbom'da yaşanan son gelişmeler...

5 Mayıs 2020 Salı 21:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





