Terim işini biliyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
04 Mayıs 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Terim işini biliyor

Terim işini biliyor

Terim işini biliyor

'ın unutulmaz isimlerinden , Rumen basınına sarı-kırmızılı takıma dair anılarını anlattı. Pope, Kupası kazandıkları dönemde 'in çok büyük fark yarattığını ifade etti.

'ın unutulmaz isimlerinden , Rumen basınına sarı-kırmızılı takıma dair anılarını anlattı. Pope, Kupası kazandıkları dönemde 'in çok büyük fark yarattığını ifade etti. Digisport'a konuşan Popescu, "Hagi ve ben Galatasaray'a geldiğimizde her şeyi çok iyi şekilde idare eden bir teknik direktör vardı: "Fatih Terim." Soyunma odasında bize çok büyük öz güven ve özgürlük verdi. Soyunma odasının patronları bizdik. Fatih Terim gerçekten bir takımı nasıl idare etmesini, nasıl çalıştırması gerektiğini çok iyi bilen birisi" ifadelerini kullandı.

MÜTHİŞ BİR GÜNDÜ
Popescu, karantina günlerinde tekrar izlemek istediği 3 maçı da sıraladı. Üç maçın arasında, Galatasaray formasıyla UEFA şampiyonluğu yaşadığı sınavını da söyledi. Popescu, "UEFA finalindeki Arsenal maçında G.Saray'da tarih yazdık. Müthiş bir dayanışma, müthiş bir gündü. O günü hiç unutmayacağım" dedi.

  1. 4.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Terim işini biliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA