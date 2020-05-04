Flaş Edinson Cavani iddiası! Galatasaray'a 3. kez...
Bır süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edinson Cavani'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer Erik Alonso adına bazı menajerlerin Galatasaray'ın kapısını çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü.
Bır süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edinson Cavani'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer Erik Alonso adına 3 farklı menajerin Galatasaray'ın kapısını 3 kez çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü. Ancak Cavani'nin menajerinin, Walter Guglielmone olması kafaları karıştırdı. Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın bu nedenle temas kurmak isteyen menajerlerle görüşme yapmayı kabul etmediği de öğrenildi.
- 4.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Flaş Edinson Cavani iddiası! Galatasaray'a 3. kez... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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