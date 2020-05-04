Flaş Edinson Cavani iddiası! Galatasaray'a 3. kez...

Bır süredir Fenerbahçe ile adı geçen Edinson Cavani'yle ilgili dün sürpriz bir gelişme yaşandı. İspanyol menajer Erik Alonso adına 3 farklı menajerin Galatasaray'ın kapısını 3 kez çaldığı ve Uruguaylı golcüyü sarı-kırmızılı kulübe önerdiği ileri sürüldü. Ancak Cavani'nin menajerinin, Walter Guglielmone olması kafaları karıştırdı. Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın bu nedenle temas kurmak isteyen menajerlerle görüşme yapmayı kabul etmediği de öğrenildi.