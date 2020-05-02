Trezeguet'yi Cimbom'a o isim getirecek!
Galatasaray, transfer gündemindeki Trezeguet için Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda’yı Cimbom'a getiren, aynı zamanda Emre Kılınç'ın da menajerliğini yapan William D'Avila'yı devreye sokacak.
Yeni sezon öncesi Fatih Terim'in en büyük transfer hedeflerinden birisi Trezeguet… Aston Villa forması giyen Mısırlı kanat oyuncusunu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan önemli bir hamle geldi.
Takvim'de yer alan habere göre, Mustafa Cengiz yönetimi transferi bitirmek için menajer William D'Avila'ya tam yetki verdi.
G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM
D'Avıla Galatasaray için önemli bir için… Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve Belhanda'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Emre Kılınç'ın da menajeri. Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek.
ASTON VILLA'NIN DURUMUNA BAĞLI
Trezeguet'nın Galatasaray'da oynamak istediği biliniyor… Ancak Aston Villa'nın Premier Lig'de kalması durumunda Mısırlı futbolcusunu elinde tutacağı ifade ediliyor.
- 02.05.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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