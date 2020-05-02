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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Trezeguet'yi Cimbom'a o isim getirecek!

Trezeguet'yi Cimbom'a o isim getirecek!

, gündemindeki Trezeguet için Rodrigues, Onyekuru ve ’yı Cimbom'a getiren, aynı zamanda Kılınç'ın da menajerliğini yapan William D'Avila'yı devreye sokacak.

Yeni sezon öncesi 'in en büyük hedeflerinden birisi Trezeguet… forması giyen Mısırlı kanat oyuncusunu mutlaka kadrosuna katmak isteyen Sarı-Kırmızılılar'dan önemli bir hamle geldi.

Takvim'de yer alan habere göre, yönetimi transferi bitirmek için menajer William D'Avila'ya tam yetki verdi.

G.SARAY İÇİN ÖNEMLİ BİR İSİM
D'Avıla için önemli bir için… Çünkü Garry Rodrigues, Onyekuru ve 'nın gelişinde büyük bir rol oynadı. Ayrıca anlaşma sağlanan Kılınç'ın da menajeri. Alınan bilgilere göre D'Avila Trezeguet ve Aston Villa ile görüşmeleri Galatasaray adına yürütecek. Gelişmeleri de sürekli yönetime rapor edecek.

ASTON VILLA'NIN DURUMUNA BAĞLI
Trezeguet'nın Galatasaray'da oynamak istediği biliniyor… Ancak Aston Villa'nın 'de kalması durumunda Mısırlı futbolcusunu elinde tutacağı ifade ediliyor.

  1. 02.05.2020
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