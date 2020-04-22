Juan Camilo Zuniga'dan flaş itiraf! "Galatasaray sayesinde..."
Geçtiğimiz yıllarda Galatasaray'la adı anılan Kolombiyalı eski futbolcu Juan Camilo Zuniga, sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Zuniga, 2013 yılında Napoli ile Galatasaray arasında oynanan maç sonrası Juventus'a gitmekten vazgeçerek Napoli'de kalmaya karar verdiğini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Bir dönem İtalya'da Napoli forması giyen Kolombiyalı eski futbolcu Juan Camilo Zuniga, 2013'te Galatasaray'la oynadıkları bir hazırlık maçıyla kaderinin değiştiğini açıkladı.
İtalyan basınına konuşan 34 yaşındaki eski yıldız, Juventus'la ön anlaşma yapmasına rağmen o maçta Napoli taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi ve ilgi nedeniyle kararından vazgeçtiğini söyledi.
"BARCELONA VEYA JUVENTUS'A GİDEBİLİRDİM"
Zuniga yaptığı açıklamada; "Barcelona bana talip olduğunu duyan Juventus, beni hemen aradı ve onlarla ön anlaşma yaptım. İki takımdan birine gidebilirdim ancak San Paolo'da Galatasaray'a karşı oynadığımız maç her şeyi değiştirdi. Son olarak Napoli'de kalmayı seçtim" ifadesini kullandı.
Kolombiyalı sağ bek, 2015 yılında Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almıştı.
- 22.04.2020
- Güncelleme: 22.04.2020 19:27
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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