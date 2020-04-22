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22 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Napoli'li eski yıldızdan flaş itiraf! "G.Saray sayesinde..."

'dan flaş itiraf! " sayesinde..."

Juan Camilo Zuniga'dan flaş itiraf! "Galatasaray sayesinde..."

Geçtiğimiz yıllarda 'la adı anılan Kolombiyalı eski futbolcu , sarı-kırmızılı takımla ilgili flaş bir itirafta bulundu. Zuniga, 2013 yılında ile Galatasaray arasında oynanan maç sonrası 'a gitmekten vazgeçerek Napoli'de kalmaya karar verdiğini söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Bir dönem 'da forması giyen Kolombiyalı eski futbolcu , 2013'te 'la oynadıkları bir hazırlık maçıyla kaderinin değiştiğini açıkladı.

İtalyan basınına konuşan 34 yaşındaki eski yıldız, 'la ön anlaşma yapmasına rağmen o maçta Napoli taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi ve ilgi nedeniyle kararından vazgeçtiğini söyledi.

"BARCELONA VEYA JUVENTUS'A GİDEBİLİRDİM"
Zuniga yaptığı açıklamada; " bana talip olduğunu duyan Juventus, beni hemen aradı ve onlarla ön anlaşma yaptım. İki takımdan birine gidebilirdim ancak San Paolo'da Galatasaray'a karşı oynadığımız maç her şeyi değiştirdi. Son olarak Napoli'de kalmayı seçtim" ifadesini kullandı.

Kolombiyalı sağ bek, 2015 yılında Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almıştı.

  1. 22.04.2020
  2. Güncelleme: 22.04.2020 19:27
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