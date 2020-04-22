Juan Camilo Zuniga'dan flaş itiraf! "Galatasaray sayesinde..."

Bir dönem İtalya'da Napoli forması giyen Kolombiyalı eski futbolcu Juan Camilo Zuniga, 2013'te Galatasaray'la oynadıkları bir hazırlık maçıyla kaderinin değiştiğini açıkladı.

İtalyan basınına konuşan 34 yaşındaki eski yıldız, Juventus'la ön anlaşma yapmasına rağmen o maçta Napoli taraftarlarının kendisine gösterdiği sevgi ve ilgi nedeniyle kararından vazgeçtiğini söyledi.

"BARCELONA VEYA JUVENTUS'A GİDEBİLİRDİM"

Zuniga yaptığı açıklamada; "Barcelona bana talip olduğunu duyan Juventus, beni hemen aradı ve onlarla ön anlaşma yaptım. İki takımdan birine gidebilirdim ancak San Paolo'da Galatasaray'a karşı oynadığımız maç her şeyi değiştirdi. Son olarak Napoli'de kalmayı seçtim" ifadesini kullandı.

Kolombiyalı sağ bek, 2015 yılında Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almıştı.