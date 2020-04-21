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21 Nisan 2020, Salı
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İlgi gurur verici

İlgi gurur verici

Rapid Wien'in 19 yaşındaki orta sahası , isminin ile anılmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Rapid Wien'in 19 yaşındaki orta sahası , isminin ile anılmasının gurur verici olduğunu söyledi. Genç yetenek, "Bunları duyunca ya da görünce futbol oynamayı daha çok seviyorum" dedi.

  1. 21.4.2020
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