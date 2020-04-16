Nova’da bitirecek
Geçen sezon Sevilla'ya transfer olan Fernando, kariyerini ülkesinde bitirmek istediğini söyledi.
Geçen sezon Sevilla'ya transfer olan Fernando, kariyerini ülkesinde bitirmek istediğini söyledi. Geleceğini değerlendiren Fernando, "Kariyerimi en iyi şekilde bitirme niyetindeyim. Sevilla ile 2 yıl sözleşmem var. Ayrılık zamanı geldiğinde ne yapacağımı düşüneceğim ama ilk kulübüm Vila Nova FC için bir şeyler yapmak istiyorum. Oynayıp oynayamayacağımı göreceğiz" diye konuştu.
BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU
Brezilya'dan Radio Sagres 730'a konuşan Fernando, Sevilla'dan teklif geldiğinde Galatasaray'ın kabul etmesini beklemediğini de kaydetti. Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray ile ile 1 yıl daha sözleşmem vardı ancak artık daha fazlasını istiyordum. Sevilla'dan teklif geldiğinde önce Galatasaray'ın izin vermeyeceğini düşündüm. Yönetimle konuştum ve onay aldım" dedi
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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