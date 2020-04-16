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16 Nisan 2020, Perşembe
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Nova’da bitirecek

Nova’da bitirecek

Geçen sezon 'ya olan , kariyerini ülkesinde bitirmek istediğini söyledi.

Geçen sezon 'ya olan , kariyerini ülkesinde bitirmek istediğini söyledi. Geleceğini değerlendiren Fernando, "Kariyerimi en iyi şekilde bitirme niyetindeyim. Sevilla ile 2 yıl sözleşmem var. Ayrılık zamanı geldiğinde ne yapacağımı düşüneceğim ama ilk kulübüm Vila Nova FC için bir şeyler yapmak istiyorum. Oynayıp oynayamayacağımı göreceğiz" diye konuştu.

BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU

Brezilya'dan Radio Sagres 730'a konuşan Fernando, Sevilla'dan teklif geldiğinde Galatasaray'ın kabul etmesini beklemediğini de kaydetti. Tecrübeli oyuncu, "Galatasaray ile ile 1 yıl daha sözleşmem vardı ancak artık daha fazlasını istiyordum. Sevilla'dan teklif geldiğinde önce Galatasaray'ın izin vermeyeceğini düşündüm. Yönetimle konuştum ve onay aldım" dedi

  1. 16.4.2020
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