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16 Nisan 2020, Perşembe
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Gaich yarışı

Gaich yarışı

Yeni Higuain İspanyolları da peşine taktı.

Fatih Terim'in geleceği düşünerek listesine aldığı Adolfo Gaich'in talipleri artıyor. 'dan Deportivo, Celta Vigo ve gibi orta sıra takımlarına, "kriz döneminde ucuza kapatılacak forvet" diye Gaich'i önerdi. İspanyol takımların kısa bir süre içinde Lorenzo ile temasa geçeceği bilgisi de verildi. Arjantin TyCSports ise 'nun içinde bulunduğu mali krizi atlatmak için düşük bir bonservis bedeline yıldız adayı forvetini satmaya hazır olduğunu kaydetti.

  1. 16.4.2020
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