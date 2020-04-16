Falcao’ya 4 milyon Euro

Galatasaray'da, takımın en fazla kazanan oyuncusu olan Radamel Falcao'nun ücreti tartışılmaya devem ediyor. Golcü oyuncunun maaşında indirimi kabul edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Falcao'ya bonuslarıyla beraber en fazla 4 milyon euro vermeyi düşündüğü haberleri geliyor. Tüm bonusları üst üste eklenince 8.5 milyon euro'luk yıllık bir rakamın ortaya çıktığı ortamda Falcao'nun hem tüm bonuslarından hem de 5 milyon euro olan garanti ücretinden indirim yapması bekleniyor.

MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

Galatasaray, Falcao'ya indirim konusunu görüşmek istediğini iletti. Oyuncu, menajerini işaret ederken bunun üzerine Jorge Mendes ile temas kuruldu. Ancak kulübe gönderilen cevabi yazıda, şu anda görüşmeleri sürdürecek eleman eksikleri olduğu belirtildi. Görüşmeler için mayıs ayı işaret edildi ve kulübe dönüş yapılacağı bilgisi verildi.

FEGHOULİ VE BELHANDA BEKLEMEDE

Galatasaray yönetimi, Falcao'nın ücretinde yapılacak indirim miktarını belirledi. Oyuncu ve menajerinin kararı bekleniyor. Beraber hareket etme kararı alan Feghouli ve Belhanda'nın gözü de Falcao'da… İki oyuncu, Kolombiyalı oyuncunun kararına göre indirim belirlemek istiyor.