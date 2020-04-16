Falcao’ya 4 milyon Euro
Yönetim, sarı-kırmızılı oyuncunun tavan ücretini belirledi.
Galatasaray'da, takımın en fazla kazanan oyuncusu olan Radamel Falcao'nun ücreti tartışılmaya devem ediyor. Golcü oyuncunun maaşında indirimi kabul edip etmeyeceği merak konusu olmaya devam ediyor. Öte yandan sarı-kırmızılı kulübün, Falcao'ya bonuslarıyla beraber en fazla 4 milyon euro vermeyi düşündüğü haberleri geliyor. Tüm bonusları üst üste eklenince 8.5 milyon euro'luk yıllık bir rakamın ortaya çıktığı ortamda Falcao'nun hem tüm bonuslarından hem de 5 milyon euro olan garanti ücretinden indirim yapması bekleniyor.
MAYIS AYINI İŞARET ETTİ
Galatasaray, Falcao'ya indirim konusunu görüşmek istediğini iletti. Oyuncu, menajerini işaret ederken bunun üzerine Jorge Mendes ile temas kuruldu. Ancak kulübe gönderilen cevabi yazıda, şu anda görüşmeleri sürdürecek eleman eksikleri olduğu belirtildi. Görüşmeler için mayıs ayı işaret edildi ve kulübe dönüş yapılacağı bilgisi verildi.
FEGHOULİ VE BELHANDA BEKLEMEDE
Galatasaray yönetimi, Falcao'nın ücretinde yapılacak indirim miktarını belirledi. Oyuncu ve menajerinin kararı bekleniyor. Beraber hareket etme kararı alan Feghouli ve Belhanda'nın gözü de Falcao'da… İki oyuncu, Kolombiyalı oyuncunun kararına göre indirim belirlemek istiyor.
- 16.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Falcao’ya 4 milyon Euro haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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