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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Ve kararını verdi! ...

Ve Mbaye Diagne kararını verdi! Galatasaray...

'da son dakika gelişmesi... Sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiralanan ve burada istediğini bulamayan golcü futbolcu, takımıyla yaşadığı sorunlardan dolayı kadro dışı dahi bırakılmıştı. Galatasaray'da yeniden forma giyip giymeyeceği merak edilen Senegal'li futbolcunun son durumunu senego.com adlı internet sitesi açıkladı! İşte Mbaye Diagne'nin Galatasaray ile ilgili son kararı... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'dan flaş gelişme... Sezon başında Belçika temsilcisi Club Brugge'a kiralanan , sezonun sona ermesinin ardından kariyerine ilişkin son kararını verdi.

Senego.com adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı haberde, Mbaya Diagne'nin Galatasaray'dan haber beklediği ifade edildi.

'DIAGNE DEVAM ETMEK İSTİYOR'

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Mbaye Diagne, kariyerine Galatasaray'da devam etmek istiyor ve bunun için çeşitli yollar arıyor.

GALATASARAY İSTEMEZSE...

Öte yandan Diagne, 2. planını da belirledi. Menajeri aracılığı ile kısa süre içerisinde Galatasaray yönetimiyle masaya oturmayı planlayan golcü futbolcunun, sarı kırmızılı kulübün kendisini istememesi halinde yeni takım aramaya başlayacağı aktarıldı.

Mbaye Diagne, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı toplam 12 müsabakada 4 gola imza atarken, 465 dakika sahada kaldı.

  1. 13.04.2020
  2. Güncelleme: 13.04.2020 14:36
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