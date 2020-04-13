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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Devleri solladı

Devleri solladı

, platformu 'da ulaştığı etkileşim rakamlarıyla Türk sporunun öncü markası olmaya devam ediyor. 'ın verilerine göre Galatasaray, 2020 yılının Twitter etkileşimlerinde kulüpler arasında en iyi dördüncü takım oldu.

, platformu 'da ulaştığı etkileşim rakamlarıyla Türk sporunun öncü markası olmaya devam ediyor. 'ın verilerine göre Galatasaray, 2020 yılının Twitter etkileşimlerinde kulüpler arasında en iyi dördüncü takım oldu. 9.2 milyon Twitter takipçisiyle 'de en aktif kulüp olan sarı-kırmızılılar, ocak ve mart ayları arasında 20 milyon etkileşim alarak Flamengo, ve 'nın ardından dördüncü sırada yer aldı. Galatasaray'ı 19.8 milyon etkileşim ile takip etti.
  1. 13.4.2020
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