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11 Nisan 2020, Cumartesi
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iddiası

Omar iddiası

Aslan'ın sezon sonunda Mariano ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Aslan'ın sezon sonunda Mariano ile yolları ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yunan basını, Cimbom'un 'un sağ beki Elabdellaoui'yi renklerine bağlamak istediğini duyurdu. 28 yaşındaki sağ bekin kontratı sezon sonu bitiyor. Bu sezon 36 karşılaşmada 1 gol atabildi, asist yapamadı.
  1. 11.4.2020
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