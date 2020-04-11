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11 Nisan 2020, Cumartesi
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Amatörler yabancısız

Amatörler yabancısız

açıdan zorda olan kulüpler koronavirüs salgınıyla birlikte çok daha sıkıntılı zamanlar yaşıyor.

açıdan zorda olan kulüpler koronavirüs salgınıyla birlikte çok daha sıkıntılı zamanlar yaşıyor. da amatör branşlarda ciddi bir küçülme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların basketbol ve voleybol dahil gelecek yıldan itibaren yabancı sporcu transfer etmeyeceği öğrenildi. Antrenörler de yerli olacak.
  1. 11.4.2020
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