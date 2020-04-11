Falcao artık gitti-gidiyor - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Falcao artık gitti-gidiyor

Falcao artık gitti-gidiyor

Falcao artık gitti-gidiyor

Sarı-kırmızılıların büyük bir heyecanla beklediği 'nun kariyeri fazla uzun olmayacak gibi...

Sarı-kırmızılıların büyük bir heyecanla beklediği 'nun kariyeri fazla uzun olmayacak gibi... Kolombiyalı yıldız, Arap sermayesinden güçlü bir teklif ler almıştı. , Al Nasr ve Al-Hilal, 33 yaşındaki forvet için kesenin ağzını açmıştı. Artık bu iki takımdan birine gitmesi bekleniyor.
  1. 11.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Falcao artık gitti-gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA