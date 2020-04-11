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11 Nisan 2020, Cumartesi
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’un aklı Devler Ligi’nde

Hulk’un aklı Devler Ligi’nde

'nun Arap yarımadasına olası transferi ile plansız ve forvetsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar rotayı 'a kırmıştı.

'nun Arap yarımadasına olası transferi ile plansız ve forvetsiz kalmak istemeyen sarı-kırmızılılar rotayı 'a kırmıştı. 'in SIPG takımından ayrılmayı kafasına koyan Brezilyalı yıldızla en ciddi ilgilenen kulüp . 33 yaşındaki futbolcunun kontratı bu yılın Kasım ayında sona eriyor. Kontrat uzatma teklifini reddeden Hulk, Cimbom'a gelerek yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeyi hedefliyor. Bunun için de Çinli yetkililerden özel izin istedi.
  1. 11.4.2020
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