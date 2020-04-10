Oteldi hastane olacak
Türkıye, corona virüsü salgınına karşı büyük bir mücadele verirken bir destek de Galatasaray'dan geldi.
Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Mecidiyeköy'de yapımı biten otel için harekete geçti. Yönetim, otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı binayı, gerek duyulması halinde hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığı'na tahsis etme kararı aldı. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi.
13 KATLI
Uzun zamandır boş duran ve otel için planlanan Mecidiyeköy'deki binanın 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. 13 katlı binada 182 oda yer alıyor.
- 10.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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