Oteldi hastane olacak

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Mecidiyeköy'de yapımı biten otel için harekete geçti. Yönetim, otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı binayı, gerek duyulması halinde hastane olarak kullanması için Sağlık Bakanlığı'na tahsis etme kararı aldı. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi.



13 KATLI

Uzun zamandır boş duran ve otel için planlanan Mecidiyeköy'deki binanın 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. 13 katlı binada 182 oda yer alıyor.