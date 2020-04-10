Oteldi hastane olacak - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
10 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Oteldi hastane olacak

Oteldi hastane olacak

Oteldi hastane olacak

Türkıye, corona virüsü salgınına karşı büyük bir mücadele verirken bir destek de 'dan geldi.

Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Mecidiyeköy'de yapımı biten otel için harekete geçti. Yönetim, otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı binayı, gerek duyulması halinde hastane olarak kullanması için 'na tahsis etme kararı aldı. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi.

13 KATLI
Uzun zamandır boş duran ve otel için planlanan Mecidiyeköy'deki binanın 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. 13 katlı binada 182 oda yer alıyor.

  1. 10.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Oteldi hastane olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA