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12 Nisan 2020, Pazar
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Avrupa devlerini solladı! Dünyada 4. sırada

Galatasaray Avrupa devlerini solladı! Dünyada 4. sırada

&Finanzas dünya genelinde etkileşim sayılarını açıkladı. Bu verilere göre 2020 yılının ilk çeyreğinde , Twitter'da en çok etkileşim alan 4. kulüp olmayı başardı. Sarı-kırmızılı takım, twitter haricinde diğer sosyal medya hesaplarının etkileşim sayılarını da paylaşarak ezeli rakipleri ve 'ye de göndermede bulundu. İşte o veriler...

ekiplerinden sosyal medyayı en aktif olarak kullanan kulüpler arasında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde en çok etkileşim alan kulüpler arasına girdi. 2020 yılının verilerine göre Galatasaray, platformu Twitter'da dünyada en çok etkileşim alan 4. kulüp oldu. &Finanzas'ın verilerine göre hazırlanan listede 1. sırada 26.9 milyon etkileşimle 'dan Flamengo ilk sırayı alırken, 'den 24.1 milyon etkileşimle ikinci sırada yer aldı. İspanyol devi 20 milyon etkileşimle 3. sırada kendine yer buldu. Galatasaray ise 19.8 milyon etkileşimle Avrupa'nın dev kulüplerini gerisinde bırakarak dünyada 2020'nin ilk çeyreğinde Twitter'da en çok etkileşim alan 4. takım oldu.


ŞUBAT AYINDA 2 NUMARA!
Bununla birlikte Galatasaray, şubat ayında en çok etkileşim alan 2. kulüp oldu.

Sarı-kırmızılı ekip paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:
Türk sporunun öncüsü Galatasaray, Twitter'da Avrupa'nın bir numarası oldu! Deportes&Finanzas'ın Şubat 2020 raporuna göre, Avrupa'daki tüm rakiplerini geride bırakan kulübümüz 8 milyon 760 bin etkileşim alarak dünyada en çok etkileşime sahip ikinci futbol kulübü oldu.


EZELİ RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI!
Öte yandan Galatasaray sadece Twitter'da değil, , Facebook ve Youtube'daki verilerini de paylaştı. Ezeli rakipleri ve 'nin etkileşim sayılarını da veren sarı-kırmızılı ekip, göndermeli bir not düştü.

''HER İKİ RAKİBİNİN TOPLAMINDAN FAZLA ETKİLEŞİM ALDI''
Sosyal medya etkileşim sayılarında Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı geride bırakan Galatasaray, ''9 milyon 270 binden fazla takipçi sayısına ulaşan Twitter hesabımız, Şubat ayı verilerinde de 'deki rakiplerine bir kez daha fark attı. Twitter hesabımız, Şubat ayı boyunca Türkiye'deki her iki rakibinin toplamından daha fazla etkileşim aldı.'' notunu düştü.









  1. 12.04.2020
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