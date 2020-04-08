Sınırları zorladı

Juventus'un dünyaca ünlü ismi Cristiano Ronaldo'nun başlattığı 45 saniyede mekik akımına Radamel Falcao da katıldı. Kolombiyalı futbolcunun, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 45 saniye süre içerisinde 106 mekik çektiği görüldü. Ronaldo başlattığı mekik akımında 45 saniyede 142 mekik çekerek adeta meydan okumuştu. Radamel Falcao da formunu koruduğunu gösterdi ve Portekizli yıldızdan çok da aşağı kalır yanı olmadığını gösterdi.