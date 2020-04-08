Sınırları zorladı
Juventus'un dünyaca ünlü ismi Cristiano Ronaldo'nun başlattığı 45 saniyede mekik akımına Radamel Falcao da katıldı.
Juventus'un dünyaca ünlü ismi Cristiano Ronaldo'nun başlattığı 45 saniyede mekik akımına Radamel Falcao da katıldı. Kolombiyalı futbolcunun, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 45 saniye süre içerisinde 106 mekik çektiği görüldü. Ronaldo başlattığı mekik akımında 45 saniyede 142 mekik çekerek adeta meydan okumuştu. Radamel Falcao da formunu koruduğunu gösterdi ve Portekizli yıldızdan çok da aşağı kalır yanı olmadığını gösterdi.
- 8.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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