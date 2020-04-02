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02 Nisan 2020, Perşembe
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Kaptandan açık çek

Kaptandan açık çek

kaptanı , futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesinin düşünüldüğü bu dönemde yönetimin elini rahatlatacak bir açıklama yaptı.

kaptanı , futbolcuların maaşlarında indirime gidilmesinin düşünüldüğü bu dönemde yönetimin elini rahatlatacak bir açıklama yaptı. Kritik günlerden geçildiğini belirten tecrübeli futbolcu, "'nin en büyük camiası Galatasarayımız için yönetimin belirleyeceği her fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi. Yıllık 4 milyon TL kazanan Selçuk, diğer futbolcuların da gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkusu olmadığını kaydetti.
  1. 2.4.2020
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