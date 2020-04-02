Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi! Galatasaray...
Galatasaray'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fulham, Premier Lig'e yükselememesi durumunda oyuncuyu satacağı ifade edildi.
Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Jean Michael Seri'nin kulübü Fulham, Fildişili yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e çıkamaması halinde Seri'yi satacağını duyurdu.
Şu anda 3. sırada olan Londra ekibi, eğer 6 puan üstündeki West Brom'u yakalayamazsa play-off oynayacak. Fulham 2018'de Seri'yi 30 milyon Euro'ya Nice'ten transfer etmişti.
28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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