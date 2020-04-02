Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi! Galatasaray...

Galatasaray'ın kiralık futbolcusu Jean Michael Seri'nin kulübü Fulham, Fildişili yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını, Fulham'ın bu sezon Premier Lig'e çıkamaması halinde Seri'yi satacağını duyurdu.

Şu anda 3. sırada olan Londra ekibi, eğer 6 puan üstündeki West Brom'u yakalayamazsa play-off oynayacak. Fulham 2018'de Seri'yi 30 milyon Euro'ya Nice'ten transfer etmişti.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

