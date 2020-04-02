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02 Nisan 2020, Perşembe
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Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi! ...

Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi! Galatasaray...

'ın sezon başında İngiliz ekibi Fulham'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jean Michael Seri ile ilgili karar verildi. Tecrübeli futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fulham, 'e yükselememesi durumunda oyuncuyu satacağı ifade edildi.

'ın kiralık futbolcusu Jean Michael Seri'nin kulübü Fulham, Fildişili yıldızın geleceğiyle ilgili kararını verdi. İngiliz basını, Fulham'ın bu sezon 'e çıkamaması halinde Seri'yi satacağını duyurdu.

Şu anda 3. sırada olan ekibi, eğer 6 puan üstündeki West Brom'u yakalayamazsa play-off oynayacak. Fulham 2018'de Seri'yi 30 milyon Euro'ya Nice'ten transfer etmişti.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 29 maçta 1 gol atarken 3 de asist yapma başarısı gösterdi.

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  1. 02.04.2020
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