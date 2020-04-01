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01 Nisan 2020, Çarşamba
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babasını kaybetti

Göksenin Köksal babasını kaybetti

'nın kaptanı 'ın babası hayatını kaybetti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

'nın kaptanı 'ın babası hayatını kaybetti. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Ömer Faruk Köksal'ın vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. 'tan rahmet, kaptanımız Göksenin Köksal'a, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.
  1. 1.4.2020
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