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29 Mart 2020, Pazar
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'a transfer müjdesi! ile anlaşamadı

Galatasaray'a transfer müjdesi! Yeni Zidane PSG ile anlaşamadı

Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen teknik direktörü , 'nin genç yıldız adayını gözüne kestirmişti. Deneyimli teknik adam, '' olarak lanse edilen için temas kurulmasını istemişti. PSG ile imza parası konusunda anlaşamayan Cezayir asıllı oyuncu sarı-kırmızılıları umutlandırdı.

Fatih Terim'in karantina günlerinde keşfettiği , ile anlaşamadı. olarak yorumlanan Cezayir asıllı oyuncunun ailesinin, 3 milyon euro'luk imza parası verilmemesi nedeniyle profesyonel sözleşmeyi beklettiği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki futbolcunun, şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon Euro... Adil'in PSG ile anlaşamaması 'ı umutlandırdı.


CiMBOM'A GOL ATTI
Bu sezon toplamda 1'i Ligue 1'de olmak üzere 7 kez PSG forması giyen Adil Aouchiche, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.

  1. 29.3.2020
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