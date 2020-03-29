Galatasaray'a transfer müjdesi! Yeni Zidane PSG ile anlaşamadı
UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izleyen Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG'nin genç yıldız adayını gözüne kestirmişti. Deneyimli teknik adam, 'Yeni Zidane' olarak lanse edilen Adil Aouchiche için temas kurulmasını istemişti. PSG ile imza parası konusunda anlaşamayan Cezayir asıllı oyuncu sarı-kırmızılıları umutlandırdı.
Fatih Terim'in karantina günlerinde keşfettiği Adil Aouchiche, PSG ile anlaşamadı. Yeni Zidane olarak yorumlanan Cezayir asıllı oyuncunun ailesinin, 3 milyon euro'luk imza parası verilmemesi nedeniyle profesyonel sözleşmeyi beklettiği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki futbolcunun, şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon Euro... Adil'in PSG ile anlaşamaması Galatasaray'ı umutlandırdı.
CiMBOM'A GOL ATTI
Bu sezon toplamda 1'i Ligue 1'de olmak üzere 7 kez PSG forması giyen Adil Aouchiche, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.
- 29.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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