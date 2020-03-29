Galatasaray'a transfer müjdesi! Yeni Zidane PSG ile anlaşamadı

Fatih Terim'in karantina günlerinde keşfettiği Adil Aouchiche, PSG ile anlaşamadı. Yeni Zidane olarak yorumlanan Cezayir asıllı oyuncunun ailesinin, 3 milyon euro'luk imza parası verilmemesi nedeniyle profesyonel sözleşmeyi beklettiği ifade edildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 17 yaşındaki futbolcunun, şu anki Transfermarkt değeri 6 milyon Euro... Adil'in PSG ile anlaşamaması Galatasaray'ı umutlandırdı.



CiMBOM'A GOL ATTI

Bu sezon toplamda 1'i Ligue 1'de olmak üzere 7 kez PSG forması giyen Adil Aouchiche, 2 gol, 2 asist üretti. Bu gollerden birisini de UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray'a karşı kaydetti.