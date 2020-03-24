Mert Çetin işbaşında

Galatasaray'da Bülent Korkmaz döneminde tercümanlığa başlayan son iki senedir idari işlerle de ilgilenen Mert Çetin, oyuncuların eve kapandığı dönemde yine aktif rol oynuyor. Mert, yabancı futbolcularla iletişim kurup sıkıntılarını, özel işlerini çözmeye çalışıyor, teknik ekibe yardımcı oluyor.