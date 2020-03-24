Mert Çetin işbaşında
Galatasaray'da Bülent Korkmaz döneminde tercümanlığa başlayan son iki senedir idari işlerle de ilgilenen Mert Çetin, oyuncuların eve kapandığı dönemde yine aktif rol oynuyor.
Galatasaray'da Bülent Korkmaz döneminde tercümanlığa başlayan son iki senedir idari işlerle de ilgilenen Mert Çetin, oyuncuların eve kapandığı dönemde yine aktif rol oynuyor. Mert, yabancı futbolcularla iletişim kurup sıkıntılarını, özel işlerini çözmeye çalışıyor, teknik ekibe yardımcı oluyor.
- 24.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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