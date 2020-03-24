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24 Mart 2020, Salı
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işbaşında

Mert Çetin işbaşında

'da döneminde tercümanlığa başlayan son iki senedir idari işlerle de ilgilenen , oyuncuların eve kapandığı dönemde yine aktif rol oynuyor.

'da döneminde tercümanlığa başlayan son iki senedir idari işlerle de ilgilenen , oyuncuların eve kapandığı dönemde yine aktif rol oynuyor. Mert, yabancı futbolcularla iletişim kurup sıkıntılarını, özel işlerini çözmeye çalışıyor, teknik ekibe yardımcı oluyor.

  1. 24.3.2020
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