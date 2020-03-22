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22 Mart 2020, Pazar
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'dan şov! # akımına o da katıldı

Galatasaraylı Lemina'dan şov! #EvdeKal akımına o da katıldı

Corona virüs salgını nedeniyle sosyal medyada başlatılan # akımına 'da forma giyen Gabonlu yıldız da tuvalet kağıdı sektirerek katıldı.

Dünya çapılan yayılan corona virüs salgını nedeniyle sosyal medyada başlatılan # akımına futbolculardan katılım sürmeye devam ediyor.

'da forma giyen Gabonlu yıldız da tuvalet kağıdı sektirdiği görüntüleri hesabından sektirerek akıma destek verdi.

Galatasaraylı Lemina'dan şov! #EvdeKal akımına o da katıldı

  1. 22.03.2020
  2. Güncelleme: 22.03.2020 23:43
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