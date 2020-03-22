Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi El-Hilal'da sürdüren Bafetimbi Gomis, Marsilya'dan sarı-kırmızılı ekibe transfer olduğu süreç ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.
Suudi Arabistan ekiplerinden El-Hilal'da forma giyen Bafetimbi Gomis, Fransız basınına konuştu. Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Gomis, Galatasaray'a transferiyle alakalı flaş bir itirafta bulundu.
Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olduğuna pişmanlık duymadığını söyleyen ifade eden Fransız golcü, "Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim" dedi.
Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim. İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum. Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya (Kostas Mitroglou) da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler." ifadelerini kullandı.
- 23.03.2020
- Güncelleme: 23.03.2020 00:58
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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