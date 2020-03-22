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22 Mart 2020, Pazar
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Bafetimbi 'ten flaş itirafı!

Bafetimbi Gomis'ten flaş Galatasaray itirafı!

Bir dönem 'da forma giyen ve kariyerini ekibi El-Hilal'da sürdüren Bafetimbi , Marsilya'dan sarı-kırmızılı ekibe olduğu süreç ile ilgili flaş itiraflarda bulundu.

ekiplerinden El-Hilal'da forma giyen Bafetimbi , Fransız basınına konuştu. Gündem ile alakalı değerlendirmelerde bulunan Gomis, 'a transferiyle alakalı flaş bir itirafta bulundu.

Marsilya'dan Galatasaray'a olduğuna pişmanlık duymadığını söyleyen ifade eden Fransız golcü, "Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim" dedi.

Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim. İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum. Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya (Kostas Mitroglou) da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler." ifadelerini kullandı.

  1. 23.03.2020
  2. Güncelleme: 23.03.2020 00:58
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