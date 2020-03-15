Falcao: Zorlu bir süreçteyiz

Galatasaray'ın en büyük silahlarından biri olan Radamel Falcao, Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Beşiktaş'a karşı daha önce mücadele ettiğini kaydeden yıldız futbolcu, "Çok iyi oyunculara sahipler. Bizim için yarışta ilk sırayı alabilmek adına önemli bir maç" dedi.

Beın Sports'un sorularını yanıtlayan Falcao şöyle devam etti: Ligde hata payının çok düşük olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kişisel olarak her maça ayrı ayrı odaklanıyorum. Oyuncular için büyük maçlarda oynamak başlı başına bir motivasyon kaynağı. Zorlu bir süreçteyiz, Beşiktaş karşısında hataya yer yok. Dikkatli olup, farkımızı göstermeliyiz.

4. KEZ BABA OLACAK

Falcao'ya derbi öncesi eşi Lorelei Taron'dan müjdeli haber geldi. Taron, 4. kez hamile olduğunu, "Merhaba bebeğim. Bütün aile büyümeni izliyor. Kız mı, erkek mi?" paylaşımını yaparak duyurdu. Ailesiyle her zaman yakından ilgilenen ve İstanbul'a da getiren Falcao'nun 3 kızı bulunuyor.