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14 Mart 2020, Cumartesi
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Prekazi bizim efsanemiz

Prekazi bizim efsanemiz

G.Saray'ın efsanesi , Başkan 'i ziyaret etti.

G.Saray'ın efsanesi , Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Cengiz, "Prekazi bizim efsanemiz. Cevad Bey aklıma gelince hiç unutamadığım iki şey var. Bir; "Topun da canı var". Oynadığımız maçlarda, ölü top olmadık yerlere gidince hep Prekazi'nin lafı aklımıza geliyor. İki; Monaco'ya attığı o muhteşem gol..." diye konuştu. Prekazi ise "G.Saray Avrupa takımıdır" dedi.

  1. 14.3.2020
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