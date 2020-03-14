G.Saray'ın efsanesi Cevad Prekazi, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Cengiz, "Prekazi bizim efsanemiz. Cevad Bey aklıma gelince hiç unutamadığım iki şey var. Bir; "Topun da canı var". Oynadığımız maçlarda, ölü top olmadık yerlere gidince hep Prekazi'nin lafı aklımıza geliyor. İki; Monaco'ya attığı o muhteşem gol..." diye konuştu. Prekazi ise "G.Saray Avrupa takımıdır" dedi.