Prekazi bizim efsanemiz
G.Saray'ın efsanesi Cevad Prekazi, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti.
G.Saray'ın efsanesi Cevad Prekazi, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaret etti. Cengiz, "Prekazi bizim efsanemiz. Cevad Bey aklıma gelince hiç unutamadığım iki şey var. Bir; "Topun da canı var". Oynadığımız maçlarda, ölü top olmadık yerlere gidince hep Prekazi'nin lafı aklımıza geliyor. İki; Monaco'ya attığı o muhteşem gol..." diye konuştu. Prekazi ise "G.Saray Avrupa takımıdır" dedi.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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