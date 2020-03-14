Onyekuru müjdesi

Galatasaray'ın büyük maçlardaki en büyük silahlarından olan Henry Onyekuru iyileşti. 3 gün önce yapılan antrenmanda sakatlanan ve çalışmayı yarıda bırakan Nijeryalı yıldız, dün yapılan idmanın tamamında takımla birlikte yer aldı. Ligin ikinci yarısında sarıkırmızılılara tekrar katılan 22 yaşındaki yıldız, 6 lig maçında 1 gol, 2 asistle oynadı. Öte yandan sakatlığı süren Adem Büyük'ün ise tedavisine devam edildi. Son antrenman bugün Florya'da yapılacak ve kampa girilecek.