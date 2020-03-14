Hasan Kabze: Favoriyiz

2006'da Beşiktaş'a İnönü'de attığı 2 golle Aslan'a maçı kazandıran ve şampiyonlukta büyük rol oynayan Hasan Kabze derbi tahmini yaptı. Cimbom'un 9 maçtır çıkışta olduğunu, az yiyip çok gol attığını söyleyen Kabze, "Oynarsa kilit isim Onyekuru olur. Kaleciler çok önemli. Beşiktaş için zor maç" diye konuştu.