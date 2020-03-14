Potada derbi günü

Kadınlar basketbolda G.Saray, F.Bahçe'yi ağırlıyor. Ahmet Cömert'teki maç 13.00'te başlayacak. Aslan, erkeklerde ise 15.15'te Karşıyaka'yı Sinan Erdem'de ağırlıyor. İki maç da seyircisiz oynanacak. Bilet paraları iade edilecek.