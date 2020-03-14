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14 Mart 2020, Cumartesi
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Potada derbi günü

Potada derbi günü

Kadınlar basketbolda G.Saray, F.Bahçe'yi ağırlıyor. 'teki maç 13.00'te başlayacak.

Kadınlar basketbolda G.Saray, F.Bahçe'yi ağırlıyor. 'teki maç 13.00'te başlayacak. Aslan, erkeklerde ise 15.15'te Karşıyaka'yı Sinan Erdem'de ağırlıyor. İki maç da seyircisiz oynanacak. Bilet paraları iade edilecek.

  1. 14.3.2020
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