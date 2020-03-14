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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray 50 milyonluk zarar kapıda

50 milyonluk zarar kapıda

50 milyonluk zarar kapıda

Liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla sahasında 3 maç yapacak büyük bir gelirden mahrum kalacak.

Liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla sahasında 3 maç yapacak büyük bir gelirden mahrum kalacak. Bu süreçte , ve ile TT Stadyumu'nda karşılaşacak Cimbom'un bilet ve loca gelirleri ile store satışlarından mahrum kalacağı için yaklaşık 50 milyon TL'lik bir zarara uğrayacağı belirtiliyor.

  1. 14.3.2020
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