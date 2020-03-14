50 milyonluk zarar kapıda
Liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla sahasında 3 maç yapacak Galatasaray büyük bir gelirden mahrum kalacak.
Liglerin nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacağının açıklanmasıyla sahasında 3 maç yapacak Galatasaray büyük bir gelirden mahrum kalacak. Bu süreçte Beşiktaş, Trabzonspor ve Gaziantepspor ile TT Stadyumu'nda karşılaşacak Cimbom'un bilet ve loca gelirleri ile store satışlarından mahrum kalacağı için yaklaşık 50 milyon TL'lik bir zarara uğrayacağı belirtiliyor.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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