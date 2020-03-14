Tecrübe abidesi
Ligin en az gol yiyen takımı olan Aslan’da Muslera, 44. derbisine çıkacak.
Şampiyonluğa giden yolda en kritik maçlardan birine Beşiktaş karşısında çıkacak Galatasaray, Fernando Muslera'ya güveniyor. Bu sezon ligde 25 maçın 24'ünde oynayan ve 19 gol yiyen Uruguaylı eldiven, yaptığı olağanüstü kurtarışlarla bu sezon da ön plana çıkıyor. Sadece Başakşehir maçını sakatlığı nedeniyle kaçıran Muslera, ligin ikinci yarısındaki 8 maçta sadece 5 gol yiyerek dikkat çekti. Bu sezon 11 maçta kalesini kapatan Nando, 9 yılda toplam 43 derbiye çıktı. 33 yaşındaki kaleci, Beşiktaş ve F.Bahçe derbilerinde 17 galibiyet, 15 beraberlik ve 11 mağlubiyet gördü. Bu maçlarda 40 gole engel olamayan Muslera 16 derbide kalesini kapattı.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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