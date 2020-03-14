Genel kurul iptal oldu
Galatasaray'da28 Mart'ta yapılması planlanan Yıllık Olağan Mali ve İdari Genel Kurul ileri bir ertelendi.
Galatasaray'da28 Mart'ta yapılması planlanan Yıllık Olağan Mali ve İdari Genel Kurul ileri bir ertelendi. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Genel Kurul'un ligin bitimiyle birlikte, yani mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.
OKULLAR İLE MÜZELER KAPALI
Koronavirüs sebebiyle Beyoğlu Müzesi ve Türk Telekom Stadyumu Müzesi'nin faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki tüm spor okulları ile kursların faaliyetlerine süre belirtilmeden ara verildiği açıklandı.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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