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14 Mart 2020, Cumartesi
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Genel kurul iptal oldu

Genel kurul iptal oldu

Galatasaray'da28 Mart'ta yapılması planlanan ve ileri bir ertelendi.

Galatasaray'da28 Mart'ta yapılması planlanan ve ileri bir ertelendi. Henüz resmi açıklama yapılmasa da Genel Kurul'un ligin bitimiyle birlikte, yani mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesi planlanıyor.

OKULLAR İLE MÜZELER KAPALI

Koronavirüs sebebiyle Müzesi ve Türk Telekom Stadyumu Müzesi'nin faaliyetlerine ara verildiği duyuruldu. Ayrıca, 'ndeki tüm spor okulları ile kursların faaliyetlerine süre belirtilmeden ara verildiği açıklandı.

  1. 14.3.2020
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