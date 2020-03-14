Pankartlarla donatılacak

Beşiktaş derbisinin seyircisiz oynanacak olmasından dolayı Galatasaray taraftar grupları maçtan bir gün önce tüm tribünlere çeşitli pankartlar asacak. Sarı-kırmızılılar stadyumun tamamını kaplayacak yazılar asarak oyunculara ve teknik heyete destek verecek.