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14 Mart 2020, Cumartesi
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Pankartlarla donatılacak

Pankartlarla donatılacak

 derbisinin seyircisiz oynanacak olmasından dolayı taraftar grupları maçtan bir gün önce tüm tribünlere çeşitli pankartlar asacak.

derbisinin seyircisiz oynanacak olmasından dolayı taraftar grupları maçtan bir gün önce tüm tribünlere çeşitli pankartlar asacak. Sarı-kırmızılılar stadyumun tamamını kaplayacak yazılar asarak oyunculara ve teknik heyete destek verecek.

  1. 14.3.2020
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