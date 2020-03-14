Aslan’dan flaş talep - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Aslan’dan flaş talep

Aslan’dan flaş talep

Aslan’dan flaş talep

: Seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekiyor. Ligin ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşündeyiz.

'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanma kararı verildikten sonra , liglerin ertelenmesini istediğini açıkladı. Sarıkırmızılılar, koronavirüsün seyirciler kadar, sporcu ve görevlileri de etkileyeceğini öne sürerek, taraftar gruplarının bir araya gelerek maçları birlikte ihtimalinin de düşünülmesi gerektiğini bildirdi. Ciddi gelir kaybının yaşanacağı da hatırlatılarak, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz" denildi.

  1. 14.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aslan’dan flaş talep haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN