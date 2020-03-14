Aslan’dan flaş talep

Türkiye'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanma kararı verildikten sonra Galatasaray, liglerin ertelenmesini istediğini açıkladı. Sarıkırmızılılar, koronavirüsün seyirciler kadar, sporcu ve görevlileri de etkileyeceğini öne sürerek, taraftar gruplarının bir araya gelerek maçları birlikte ihtimalinin de düşünülmesi gerektiğini bildirdi. Ciddi gelir kaybının yaşanacağı da hatırlatılarak, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz" denildi.