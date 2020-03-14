Aslan’dan flaş talep
Galatasaray: Seyirciler kadar, sporcu ve görevlilerin de sağlığının düşünülmesi gerekiyor. Ligin ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşündeyiz.
Türkiye'de spor müsabakalarının seyircisiz oynanma kararı verildikten sonra Galatasaray, liglerin ertelenmesini istediğini açıkladı. Sarıkırmızılılar, koronavirüsün seyirciler kadar, sporcu ve görevlileri de etkileyeceğini öne sürerek, taraftar gruplarının bir araya gelerek maçları birlikte ihtimalinin de düşünülmesi gerektiğini bildirdi. Ciddi gelir kaybının yaşanacağı da hatırlatılarak, "Liglerin seyircisiz oynanması yerine, ilk etapta 15 gün ya da 1 ay süreyle ertelenmesi görüşünde olduğumuzu Devletimizin ve ilgili kurumlarının dikkatine arz ederiz" denildi.
- 14.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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