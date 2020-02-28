Onyekuru’ya özel şut çalışması
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken skoru kapayan gol Henry Onyekuru'dan gelmişti. Nijeryalı futbolcu, derbide G.Saray’ı rahatlatan golü attı ama Terim’in aklında kaçırdıkları kaldı.
Aslında Cimbom çok daha önce kendisini rahatlatacak golü bulabilirdi ancak genç futbolcu, yakaladığı net pozisyonları bir türlü gole çeviremedi. Onyekuru'nun hücum bölgesindeki tedirgin hali Fatih Terim'in de gözünden kaçmadı ve son vuruşları yapabilmesi için özel program hazırlandı. Onyekuru artık tamamlanan antrenmanların ardından, bir kaleci ve antrenör eşliğinde bitiricilik çalışması yapıyor.
- 28.2.2020
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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