Onyekuru’ya özel şut çalışması

Aslında Cimbom çok daha önce kendisini rahatlatacak golü bulabilirdi ancak genç futbolcu, yakaladığı net pozisyonları bir türlü gole çeviremedi. Onyekuru'nun hücum bölgesindeki tedirgin hali Fatih Terim'in de gözünden kaçmadı ve son vuruşları yapabilmesi için özel program hazırlandı. Onyekuru artık tamamlanan antrenmanların ardından, bir kaleci ve antrenör eşliğinde bitiricilik çalışması yapıyor.